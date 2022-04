Mainz

Agrarmesse rund um Themen Nachhaltigkeit und Pflanzenschutz

Mitten im Frühjahr beginnen an diesem Montag (15.30 Uhr) die «AgrarWinterTage» in Mainz. Die ursprünglich für Anfang 2022 geplante Messe war wegen der Corona-Pandemie auf April verschoben worden. Für die mehrtägigen Veranstaltung auf dem Messegelände der Landeshauptstadt sind nach Angaben des Wirtschaftsministeriums rund 300 Aussteller angemeldet. Thematisch soll es vor allem um Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Pflanzenschutz und Tierwohl gehen. Das zweite Branchentreffen in dieser Form ist den Angaben zufolge aus den Agrartagen Rheinhessen und der Kreuznacher Wintertagung hervorgegangen.