Saarlouis

Aggressiver Mann verletzt Polizisten bei Corona-Kontrolle

Ein 22-Jähriger hat bei einer Polizeikontrolle zu den Corona-Ausgangsbeschränkungen in Saarlouis erheblichen Widerstand geleistet und zwei Beamte verletzt. Eine Streife war am Samstagabend auf eine Gruppe Jugendlicher am Saaraltarm aufmerksam geworden, die gegen die Kontaktregeln verstießen. Der 22-Jährige habe sich aggressiv gezeigt und falsche Personalien angegeben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.