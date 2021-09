Trier

Aggressiver Mann attackiert Personengruppe mit Messer

Ein aggressiver 30-Jähriger hat eine Gruppe von Personen in Trier mit einem Messer attackiert und einen Mann schwer verletzt. Der Tatverdächtige sei ausgerastet, da die Gruppe – eine Frau und zwei Männer – nicht mit dem ihnen unbekannten Mann sprechen wollte, wie die Polizei am Montag mitteilte. Es sei zu einem handfesten Streit zwischen dem Tatverdächtigen und einem der Männer aus der Gruppe gekommen. Der 30-Jährige soll ein Springmesser gezückt und damit dem Opfer tief in den Arm gestochen haben. Anschließend flüchtete er.