Saarbrücken

Agentur will Fachkräfte im Saarland halten oder zurückholen

Das Saarland wird mit einer sogenannten Rückhol- und Halteagentur dem Fachkräftemangel und Bevölkerungsschwund entgegenwirken. Am Freitag soll sie ihre Arbeit in Saarbrücken aufnehmen, um Neu-Saarländer werben sowie berufliche und private Chancen für diejenigen aufzeigen, die über einen Wegzug nachdenken. „Die Agentur kann ein Lotse sein, wenn man ins Saarland möchte, weil man zum Beispiel zurück in die Heimat will“, erläuterte Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) am Dienstag. „Oder eben ein wichtiger Hinweisgeber, wenn ich nach beruflichen Chancen suche und sie vermeintlich nur außerhalb finde.“