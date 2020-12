Archivierter Artikel vom 09.06.2020, 09:50 Uhr

Mainz

Afrika-Cup statt Bundesliga: Mainz bezieht Stellung

Der FSV Mainz 05 hat die Kündigung einen Mitglieds, dem zu viele dunkelhäutige Profis in der Mannschaft spielen, öffentlich gemacht. „Rassismus beginnt da, wo rassistische Gedanken geäußert werden, nicht nur, wenn sich jemand selbst als Rassist bezeichnet – was in den seltensten Fällen vorkommt“, erklärte der rheinhessische Fußball-Bundesligist in einer Mitteilung. Man kämpfe normalerweise leidenschaftlich um jedes Mitglied, aber in diesem Fall könne man „unser Bedauern in Ihrem Fall nicht ansatzweise ausdrücken“.