Trier

AfD-Spitzenkandidat Frisch mit „vorsichtigem Optimismus“

Der rheinland-pfälzische AfD-Spitzenkandidat Michael Frisch geht mit „vorsichtigem Optimismus und großer Spannung“ in den Wahltag. „Das Wahlergebnis ist schwer vorauszusagen in der besonderen Corona-Situation und in Anbetracht der zunehmenden Kritik der Bürger an der Corona-Politik der Landes- und Bundesregierung“, sagte er bei der Stimmabgabe am Sonntag in Trier.