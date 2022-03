Saarbrücken

Landtagswahlen

AfD-Landesvorsitzender Wirth: Kann mit dem Ergebnis leben

Der saarländische AfD-Landeschef Christian Wirth hat sich mit dem Wahlergebnis seiner Partei und dem voraussichtlichen Wiedereinzug in den Landtag zufrieden gezeigt. «Da kann ich mit leben», sagte Wirth am Sonntag in Saarbrücken. Er räumte ein, dass die Partei im Wahlkampf zuletzt ein etwas chaotisches Bild abgegeben habe. «Das ist nicht von der Hand zu weisen», sagte er.