AfD-Fraktion saarländischer Landtag: Ausschluss Abgeordneter

Saarbrücken (dpa/lrs) – Die AfD-Fraktion im saarländischen Landtag hat den Abgeordneten Lutz Hecker ausgeschlossen. Das teilte der Fraktionsvorsitzende Josef Dörr am Montag in Saarbrücken mit. Als Grund nannte er einen Vertrauensverlust. In der AfD-Saar tobt seit Jahren ein Machtkampf. Die Partei hatte bei der Landtagswahl 2017 drei Sitze gewonnen.