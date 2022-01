Saarbrücken

AfD-Bundesspitze setzt Notvorstand im Saarland ein

Die AfD-Bundesspitze hat mit Blick auf die Landtagswahl im Saarland am 27. März einen Notvorstand für den dortigen Landesverband eingesetzt. Es brauche einen „handlungsfähigen Vorstand“, der die Landesliste der Partei rechtzeitig zur Wahl unterschreiben und einreichen können, hieß es in einem Beschluss des Bundesschiedsgerichts, der der dpa vorlag. Die Frist zur Einreichung der Wahlvorschläge endet am (heutigen) Donnerstag um 18 Uhr.