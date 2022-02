Mainz

AfD wirft Landesregierung Versagen in der Corona-Politik vor

Trotz der jüngsten Beschlüsse zur Lockerung von Corona-Maßnahmen hat die AfD-Fraktion im Landtag Rheinland-Pfalz den Kurs der Landesregierung scharf kritisiert. Diese Lockerungen seien „nur halbherzig und sie kommen zu spät“, sagte am Donnerstag Fraktionschef Michael Frisch in einer von der AfD beantragten Debatte. Der Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) warf er vor: „Sie haben in der Krise völlig versagt.“ Frisch sprach von einer „gesundheitspolitischen Geisterfahrt mit einer Mischung von Dilettantismus, Starrköpfigkeit und Ignoranz, deren Folgen uns noch lange beschäftigen werden“.