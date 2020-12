Archivierter Artikel vom 30.10.2020, 16:30 Uhr

Mainz

AfD will von Dehoga angekündigte Klage unterstützten

Die rheinland-pfälzische AfD will die angekündigte Klage des Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) gegen die Schließung der Gastronomie-Betriebe unterstützen. Das kündigte der stellvertretende AfD-Landtagsfraktionschef Michael Frisch am Freitag bei einer Sondersitzung des Landtags in Mainz zu den Corona-Beschlüssen von Bund und Ländern für den November an. Frisch kritisierte die wirtschaftlichen und finanziellen Folgen des „Lockdown light“ und warf Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten einen „fatalen und folgenschweren Irrweg vor“.