Archivierter Artikel vom 10.11.2020, 18:10 Uhr

Mainz

AfD will Debatte über Islamismus im Landtag

Nach der Ermordung des französischen Lehrers Samuel Paty und den Anschlägen in Nizza, Dresden und Wien will die AfD im rheinland-pfälzischen Landtag über die Gefahren durch den Islamismus debattieren. Die Politik, gerade in Frankreich, hat nach Auffassung der Partei die Gefahren durch den politischen Islam über viele Jahre unterschätzt. Auch in Rheinland-Pfalz gebe es Hinweise, dass sich ähnliche Entwicklungen anbahnten, teilte der stellvertretende Fraktionschef Joachim Paul am Dienstag mit.