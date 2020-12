Archivierter Artikel vom 21.11.2020, 08:50 Uhr

Idar-Oberstein

AfD stellt Liste für Bundestagswahl auf

Die rheinland-pfälzische AfD stellt bei einem Parteitag an diesem Samstag (10.00 Uhr) ihre Landesliste für die Bundestagswahl im nächsten Jahr auf. Das Treffen findet in der geräumigen Messehalle von Idar-Oberstein (Landkreis Birkenfeld) statt. Dort hatten sich die Parteimitglieder bereits Anfang September versammelt, um ihr Programm und die Kandidatenliste für die Landtagswahl im März zu beschließen. Der AfD-Vorstand hat mit Blick auf die wegen der Corona-Pandemie verhängten Maßnahmen für die Veranstaltung ein „verschärftes Hygienekonzept“ mit Maskenpflicht, ausreichendem Abstand zwischen den Parteimitgliedern und speziellem Aufsichtspersonal angekündigt. Falls die Aufstellung der Kandidatenliste am Samstag nicht vollständig abgeschlossen sein sollte, hat die Partei noch den Sonntag als zusätzlichen Termin zur Verfügung.