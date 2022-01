Saarbrücken

AfD stellt auf letzten Drücker neue Wahlkreisliste auf

Die AfD Saarland hat am Mittwochabend zum letztmöglichen Termin eine neue Liste für den Wahlkreis Saarbrücken zur Landtagswahl am 27. März aufgestellt. Auf Platz eins wurde der AfD-Fraktionsvorsitzende im Landtag, Josef Dörr (83), gewählt. Er bekam 47 von 52 abgegebenen Stimmen – ohne Gegenkandidaten, wie Landeschef Christian Wirth in Saarbrücken mitteilte.