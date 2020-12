Archivierter Artikel vom 03.09.2020, 18:00 Uhr

Mainz

AfD schließt Bublies-Leifert aus der Partei aus

Die AfD hat die fraktionslose rheinland-pfälzische Landtagsabgeordnete Gabriele Bublies-Leifert aus der Partei ausgeschlossen. „Der Hauptgrund ist die Nichtzahlung von satzungsgemäß verpflichtenden Mandatsträgerabgaben“, teilte der Landesvorsitzende Michael Frisch am Donnerstag auf Anfrage mit. Innerparteilich gebe es gegen diese Entscheidung kein Rechtsmittel mehr. Zuvor hatte der SWR über den Parteiausschluss berichtet. Ab diesem Freitag kommt die AfD in Idar-Oberstein zu einem mehrtägigen Parteitreffen zusammen, um programmatisch und personell die Weichen für die Landtagswahl am 14. März zu stellen.