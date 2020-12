Archivierter Artikel vom 06.10.2020, 13:00 Uhr

Mainz

AfD kündigt Verfassungsklage gegen Sondervermögen an

Die rheinland-pfälzische AfD-Landtagsfraktion hat Verfassungsklage gegen das umstrittene Sondervermögen in dem kürzlich verabschiedeten Nachtragshaushalt angekündigt. Es gebe berechtigte Zweifel an diesem haushaltspolitischen Instrument, die auch in einem Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Landtags nicht hätten ausgeräumt werden können, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer Jan Bollinger am Dienstag in Mainz. Die Klage werde voraussichtlich im Dezember eingereicht, zuvor müssten noch letzte juristische Details geklärt werden.