Mainz

AfD fordert völlige Abschaffung der Straßenausbaubeiträge

Die AfD hat ihre Forderung nach einer völligen Abschaffung der Straßenausbaubeiträge in Rheinland-Pfalz bekräftigt. Unter Berufung auf ein von der AfD-Landtagsfraktion in Auftrag gegebenes Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes kritisierte der AfD-Spitzenkandidat für die Landtagswahl, Michael Frisch, die von der Ampelkoalition beschlossene Umstellung von einmaligen Beiträgen auf wiederkehrende Zahlungen führe zu einer deutlichen Mehrbelastung der Bürger in den Städten und Gemeinden. „Verkehr, der bei einmaligen Beiträgen als Durchgangsverkehr gewertet wird, gilt im System der wiederkehrenden Beträge plötzlich als Anliegerverkehr.“ Daher sei zu erwarten, dass der Gemeindeanteil überall auf den Mindestwert von 20 bis 25 Prozent sinken und der Anliegeranteil entsprechend steigen werde. Kommunen hätten zudem kaum noch Ermessensspielraum.