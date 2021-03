Mainz

AfD erklärt Verluste mit günstigem Start 2016

Der rheinland-pfälzische AfD-Chef Michael Frisch hat die Verluste seiner Partei bei der Landtagswahl unter anderem mit „außerordentlich günstigen Rahmenbedingungen“ vor fünf Jahren erklärt. „Wir waren auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise – das hat uns damals einen unglaublichen Zulauf bei den Wählern gebracht“, sagte er am Sonntag in Mainz. „Jetzt hatten wir die Corona-Pandemie, wo tatsächlich wir als Oppositionspartei kaum vorgekommen sind – auch in den Medien.“ Das habe es der AfD schwer gemacht, ihre Botschaften an die Wähler heranzutragen.