Saarbrücken

Ärzte sollen in saarländischen Schulen impfen können

Niedergelassene Ärzte sollen im Saarland künftig auch in Schulen für Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler Corona-Impfungen anbieten können. „Wir sind dabei, mit der Kassenärztlichen Vereinigung unkomplizierte Lösungen zu suchen“, sagte Saar-Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) nach der Ministerratssitzung am Dienstag in Saarbrücken. Derzeit sei man mit Schulen im Gespräch, um den konkreten Bedarf abzuklären.