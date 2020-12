Archivierter Artikel vom 24.10.2020, 10:00 Uhr

Mainz

Ärzte: Hotline 116117 noch zu wenig gefragt

Die Ärzte-Hotline 116117 wird nach Einschätzung der Kassenärztlichen Vereinigung in Rheinland-Pfalz noch zu selten genutzt. Menschen mit gesundheitlichen Beschwerden gingen noch immer überwiegend direkt in die Ärztlichen Bereitschaftspraxen, ohne zuvor die Telefonnummer zu wählen, sagte KV-Sprecher Rainer Saurwein der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Genaue Zahlen dazu gibt es aber nicht.