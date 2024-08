Stethoskope hängen während eines Pressetermins in einer HNO-Praxis. Die Kassenärztlichen Vereinigung Berlin bemängelt eine krisenhafte Versorgungssituation in den ambulanten Praxen. (zu dpa: «Ärzte aus Drittstaaten dürfen als Assistenz in Praxen») Foto: Sebastian Christoph Gollnow/DPA