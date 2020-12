Archivierter Artikel vom 03.08.2020, 12:20 Uhr

Carlsberg

Älterer Mann bedroht lärmende Kinder mit Deko-Waffe

Ein älterer Mann hat im pfälzischen Carlsberg zwei angeblich lärmende Kinder mit einer Pistole bedroht. Später habe sich herausgestellt, dass es sich dabei um eine nicht funktionstüchtige Deko-Waffe handelte, teilte die Polizei in Grünstadt am Montag mit. Die beiden Elfjährigen waren am Sonntag auf der Skateranlage in Carlsberg. Der angetrunkene 72-Jährige habe sich über den Lärm beschwert und dabei auf seinem Grundstück mit der Pistole hantiert.