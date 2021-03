Mainz

ADFC: Fahrradfreundlichkeit lässt zu wünschen übrig

Eine Vielzahl von Menschen in Rheinland-Pfalz bewertet die Sicherheit für Radfahrer in den Kommunen als unzureichend. Das sagte Sara B. Tsudome, Geschäftsführerin des Landesverbandes des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) am Dienstag der dpa. „Dass sich Radfahrer in den Städten sicher fühlen, ist eine absolute Ausnahme“, fügte sie hinzu. An der aktuellen Befragung zum Fahrradklima-Test hatten sich Tausende Menschen bundesweit beteiligt. Allein in Rheinland-Pfalz nahmen etwa 6000 Menschen aus 27 Kommunen an der Befragung teil, wie Tsudome sagte.