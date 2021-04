Trier

ADD: Schulgemeinschaft kann sich auf Test zu Hause einigen

Schüler können sich für den Schulbesuch auch zu Hause selbst auf Corona testen, wenn sich die Schulgemeinschaft vorher auf diese Möglichkeit geeinigt hat. In diesen Ausnahmefällen müssten die Tests aber derzeit von den Eltern selbst beschafft und bezahlt werden, teilte die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier am Mittwoch mit. Der Grund: Die Tests, die den Schulen momentan zur Verfügung gestellt werden, seien in großen Margen bestellt worden und nicht einzelverpackt.