Saarbrücken

ADAC: Weniger Panneneinsätze während Corona-Pandemie

Die Pannenhelfer des ADAC sind im vergangenen Jahr im Saarland zu gut 51 200 Einsätzen ausgerückt. Das waren rund 11 Prozent weniger Einsätze als noch im Jahr 2019, wie der ADAC Saarland am Dienstag in Saarbrücken mitteilte. Deutschlandweit wurde der ADAC im Jahr 2020 zu knapp 3,4 Millionen Pannen gerufen, das entspricht einem Rückgang im Vorjahresvergleich von etwa zehn Prozent. „Die geringere Einsatzzahl entspricht in etwa dem coronabedingt gesunkenen Verkehrsaufkommen und dem rückläufigen Pannenvolumen“, erklärte der ADAC.