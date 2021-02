Koblenz

ADAC: Weniger Pannen während Corona-Pandemie

Bei rund 190.300 Pannen ist der ADAC im vergangenen Jahr in Rheinland-Pfalz im Einsatz gewesen. Das ist ein Rückgang von rund 12 Prozent, wie der ADAC Mittelrhein am Dienstag in Koblenz mitteilte. 2019 waren die Pannenhelfer noch zu über 215.000 Einsätzen ausgerückt. Im Schnitt gab es im vergangenen Jahr laut ADAC jeden Tag rund 520 Einsätze in Rheinland-Pfalz, rund 70 weniger als im Vorjahr. Deutschlandweit rückte der ADAC im vergangenen Jahr rund 3,38 Millionen Mal zu Pannen aus.