Nürburg

ADAC Truck-Grand-Prix als hybride Veranstaltung

Der Internationale ADAC Truck-Grand-Prix geht in diesem Sommer als hybrides Event über die Bühne: Mit Rennen vor Ort am Nürburgring und digitalen Angeboten für zuhause. Derzeit werde ein Konzept für Motorsportfans zum Saisonhöhepunkt der europäischen Truck-Racing-Europameisterschaft erarbeitet, teilte der Vorstand Sport beim ADAC Mittelrhein e.V., Axel Friedhoff, am Dienstag mit. Der Truck-Grand-Prix soll vom 16. bis 18. Juli stattfinden.