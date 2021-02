Koblenz

ADAC meldet weniger Staus in Rheinland-Pfalz in 2020

Die Corona-Pandemie hat im vergangenen Jahr die Zahl der Staus auf den rheinland-pfälzischen Straßen deutlich sinken lassen. So wurden insgesamt 16 900 Staumeldungen registriert, das entspricht einem Rückgang von 18 Prozent, wie der ADAC Mittelrhein am Donnerstag in Koblenz mitteilte. Zusätzlich ging die in Kilometer gemessene Staulänge demnach um 46 Prozent zurück, und auch die Staudauer verkürzte sich um 46 Prozent. Wegen der Corona-bedingten Kontakt- und auch Reisebeschränkungen waren im vergangenen Jahr deutlich weniger Fahrzeuge unterwegs gewesen.