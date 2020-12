Archivierter Artikel vom 29.06.2020, 11:10 Uhr

ADAC erwartet Staus zum Ferienbeginn am Wochenende

Mainz/München (dpa/lrs) – Zum Beginn der Sommerferien in Rheinland-Pfalz und dem Saarland rechnet der ADAC am Wochenende mit Staus auf den Autobahnen. Besonders gefährdet seien die Autobahn 6 bei Saarbrücken und die A 61 durch den Hunsrück, teilte der Autofahrerclub am Montag in München mit. „Die Dimensionen der Vorjahre werden die Staus coronabedingt allerdings nicht erreichen“, hieß es in der Mitteilung. Auch in Frankreich und dem benachbarten Hessen beginnen am Freitag die Schulferien. Hauptziele der Urlauber sind nach Einschätzung des ADAC die deutschen Küsten und die Alpen.