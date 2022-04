Mainz

Wissenschaft

Acht-Punkte-Plan der Hochschulen für ukrainische Studierende

Die Hochschulen in Rheinland-Pfalz bereiten sich mit einem Acht-Punkte-Plan auf Studierende aus der Ukraine vor. «Die Hochschulen öffnen sich für die Menschen und tun alles ihnen Mögliche, um Leid zu lindern und ein Fortkommen junger Menschen bei einer Hochschulausbildung zu fördern», sagte Wissenschaftsminister Clemens Hoch (SPD) am Samstag in Mainz. Der Plan trage in Anlehnung an ein Hochschulfinanzierungsprogramm den Titel «Wissen. Schafft. Frieden».