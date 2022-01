Köngernheim

Acht Wohnmobile und zwei Gartenlauben aufgebrochen

Unbekannte haben acht Wohnmobile und zwei Gartenlauben in Köngernheim (Landkreis Mainz-Bingen) aufgebrochen. Eine Zeugin bemerkte am Sonntag die offen stehende Tür eines der Wohnmobile auf einem Parkplatz, wie die Polizei mitteilte. Als die Beamten vor Ort die Anzeige aufnahmen, wurden sie von einer Passantin auf ein weiteres aufgebrochenes Wohnmobil in unmittelbarer Nähe hingewiesen.