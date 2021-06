Trier

Acht Verletzte bei Auseinandersetzung: Zwei Festnahmen

Bei einer Auseinandersetzung in Trier sind acht Menschen verletzt worden. Am Samstagmorgen sei es zwischen mehreren Personen zu einer Schlägerei gekommen, wobei auch Pfefferspray eingesetzt wurde, teilte die Polizei mit. Die Gruppe der Täter flüchtete vor dem Eintreffen der Polizei. Zwei Tatverdächtige konnten jedoch festgenommen werden. Da diese Beiden alkoholisiert waren und Betäubungsmittel mit sich führten, mussten sie eine Blutprobe abgeben. Die acht Verletzten wurden zum Teil in Krankenhäuser gebracht. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.