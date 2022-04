Kaiserslautern

Selbstverriegelung

Acht Monate altes Kind in Auto eingeschlossen

In Not wendet sich ein junges Paar in Kaiserslautern an die Polizei: Sie hatten am Donnerstagnachmittag ihr acht Monate altes Baby im Auto eingeschlossen. Nach Angaben der Polizei vom Freitag hatte die Mutter das Baby in den Kindersitz auf der Rückbank gesetzt und die Tür geschlossen. Während sie zur Fahrertür lief, verriegelte sich das Auto von selbst.