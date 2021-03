Mainz

Acht Jahre Haft für Attacke am Rheinufer: Tumulte im Gericht

Für eine Attacke am Mainzer Rheinufer ist ein Mann am Dienstag zu acht Jahren Haft wegen versuchten Mordes verurteilt worden. Nach Auffassung der Richter am Landgericht Mainz hatte der 38-jährige Angeklagte dem 43 Jahre alten Opfer mit einem Eisenrohr auf den Kopf geschlagen. Das Motiv für die Tat sei im Unklaren geblieben, sagte der Vorsitzende Richter. Nach dem Urteil kam es zu Tumulten im Gerichtssaal. Mehrere Zuschauer wollten sich auf den Angeklagten stürzen, ein Tisch und Stühle flogen zur Seite, die Justizbeamten im Saal hatten Mühe, wieder für Ruhe zu sorgen.