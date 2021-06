Mainz/Worms

Acht Jahre für Angeklagten nach Massenschlägerei in Worms

Im Prozess gegen sechs Männer, die im Mai in Worms schwer bewaffnet eine mutmaßlich verfeindete Gruppe angegriffen haben sollen, hat das Landgericht Mainz einen Angeklagten zu acht Jahren Haft verurteilt. Das erklärte eine Gerichtssprecherin am Donnerstag. Das Urteil war bereits am Mittwoch verkündet worden. Es ist noch nicht rechtskräftig. Zuvor hatte der SWR berichtet.