Trier

Absturz von Kleinflugzeug: Wohl keine technische Ursache

Nach dem Absturz eines Kleinflugzeugs nahe des Eifelortes Sefferweich, bei dem der Pilot starb, sind bislang keine Hinweise auf eine technische Ursache gefunden worden. Dies geht aus einem nun veröffentlichten Zwischenbericht der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) hervor, wie das Polizeipräsidium in Trier am Donnerstag mitteilte. Dem einmotorigen Flugzeug war demnach zuletzt einen Tag vor dem Unfall am 4. Februar 2021 die sogenannte Lufttüchtigkeit bescheinigt worden.