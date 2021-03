Trier

Absperrung nach Phosphoraustritt aus alter Weltkriegsgranate

Nach dem Austritt von Phosphor aus einer alten Weltkriegsgranate ist ein Waldstück bei Altlay weiträumig abgesperrt worden. Experten des Kampfmittelräumdienstes seien auf dem Weg zum Fundort, teilte die Polizei in Trier am Mittwoch mit. Mehrere Polizisten und Feuerwehrleute hätten sich nach ihrem Einsatz vor Ort vorsorglich zur Beobachtung in ärztliche Behandlung begeben.