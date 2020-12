Archivierter Artikel vom 13.08.2020, 05:40 Uhr

Mainz

Abschuss von Wölfen steht nicht zur Diskussion

Nach einem Angriff auf Schafe oder andere Nutztiere können in Deutschland Wölfe auch auf Verdacht mit behördlicher Genehmigung abgeschossen werden – in Rheinland-Pfalz ist es bislang noch nie dazu gekommen. „Aktuell steht eine artenschutzrechtliche Ausnahme zur Tötung eines Wolfs in Rheinland-Pfalz nicht zur Diskussion“, sagt eine Sprecherin des Umweltministeriums in Mainz.