Abschlussprüfungen: Besondere Bedingungen wegen Pandemie

Saarbrücken (dpa/lrs) – In Zeiten der Corona-Pandemie gelten für die Prüfungen für den mittleren Bildungsabschluss und den Hauptschulabschluss im Saarland besondere Bedingungen. „Im Sinne der Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit“ werde in diesem Jahr ein modifiziertes Prüfungsverfahren angewendet. Dies teilte das Bildungsministerium am Donnerstag mit.