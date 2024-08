Plus Kröv/Rheinau

Unter Trümmern eingeklemmt: Wie Urlauberin und ihr Hund Queeni das Unglück von Kröv überlebten

Sie ist eine von sieben Menschen, die den Einsturz eines Hotels in Kröv überlebt haben: Erika Sorm aus Rheinau in Baden-Württemberg. Mit zwei Freundinnen wollte sie unbeschwerte Tage an der Mosel verbringen. Wie sie die Katastrophe erlebt hat, warum die drei Frauen auch danach ihren Urlaub fortsetzten und warum sie im Herbst wieder nach Kröv kommt.