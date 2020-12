Archivierter Artikel vom 11.08.2020, 14:30 Uhr

Ludwigshafen

Abriss der Hochstraße Süd: Straßenbahnverkehr ab September

Trotz großer Hitze und viel Staub kommt der aufwendige Teilabriss der Hochstraße Süd in Ludwigshafen gut voran. Das teilte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) am Dienstag mit. Aktuell zerlegen mächtige Baumaschinen das größte Einzelbauwerk der Betonkonstruktion – Bagger brechen die Randbereiche ab und arbeiten sich schrittweise ins Zentrum der einst wichtigen Verkehrsverbindung vor. Die Demontage in der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz gilt als äußerst komplex und soll bis maximal Oktober dauern.