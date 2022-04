Cape Canaveral

Raumfahrt

Ablösung von Astronaut Maurer: Neue Crew an ISS angekommen

Die Ablösung für den saarländischen Astronauten Matthias Maurer ist da: Drei US-Amerikaner und eine Italienerin sind an der Internationalen Raumstation ISS angekommen. Die US-Astronauten Kjell Lindgren, Bob Hines und Jessica Watkins sowie Samantha Cristoforetti von der Europäischen Raumfahrtagentur Esa dockten mit einer «Crew Dragon»-Kapsel an der ISS an, wie die US-Raumfahrtbehörde Nasa am Mittwoch (Ortszeit) mitteilte.