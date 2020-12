Archivierter Artikel vom 19.05.2020, 17:40 Uhr

Abiturprüfungen beginnen im Saarland

Saarbrücken (dpa/lrs) – Für mehr als 3400 Schülerinnen und Schüler im Saarland beginnen an diesem Mittwoch die Abiturprüfungen mit einer schriftlichen Arbeit im Fach Deutsch. Weitere schriftliche und mündliche Prüfungen folgen bis zum 3. Juli. „Wir haben alles für eine gute Vorbereitung der Prüfungen, ihre sichere Durchführung und faire Bedingungen getan“, erklärte Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) am Dienstag in Saarbrücken. Sie wünsche allen Abiturientinnen und Abiturienten viel Erfolg.