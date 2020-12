Archivierter Artikel vom 05.06.2020, 05:30 Uhr

Mainz

Abgeordneter Köbler will Wahl-O-Mat in einfacher Sprache

Mit Blick auf die Landtagswahl im März 2021 macht sich der grüne Landtagsabgeordnete Daniel Köbler für einen Wahl-O-Mat in leichter Sprache stark. Nach der Änderung des Landeswahlgesetzes müsse der Wahl-O-Mat behindertenfreundlich weiterentwickelt werden, forderte der Sprecher der Grünen für Inklusion, Daniel Köbler, im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. So könnten alle potenziellen Wähler teilhaben. Behinderte Menschen, die in allen Angelegenheiten betreut werden, können im März erstmals bei einer Landtagswahl mitstimmen. Das hat der Landtag Ende Mai beschlossen. Betroffen sind nach Angaben der Grünen etwa 2000 Menschen.