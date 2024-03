Mainz

Abenteuerlustiges Wildschwein erneut in Innenstadt unterwegs

i ARCHIV - Blick auf den Landtag Rheinland-Pfalz. Foto: Helmut Fricke/dpa

Ein überaus neugieriges Wildschwein ist am Mittwoch erneut mitten in der Mainzer Innenstadt gesichtet worden. Das Interesse des Waldbewohners galt diesmal dem Kurfürstlichen Schloss, dem Landtag und einem Luxushotel, teilte die Polizei am Abend mit. Mit Straßensperren versuchten die Beamten, Unfälle mit dem Schwarzwild in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt zu verhindern. Die Feuerwehr half bei der anschließenden Fahndung mit Wärmebilddrohnen, allerdings erfolglos. Die Polizei warnt nun vor einem erneuten City-Ausflug des Tiers und bittet die Mainzerinnen und Mainzer um besondere Vorsicht.