Archivierter Artikel vom 27.08.2020, 15:10 Uhr

Mainz

Ab September neuer Service mit E-Fahrzeugen auf Abruf

In Mainz bringt vom 1. September an ein neuer Shuttle-Service auf Anfrage Fahrgäste mit Elektrofahrzeugen von A nach B. Insgesamt stünden zehn Fahrzeuge mit bis zu sechs Sitzplätzen zur Verfügung, erklärte die Mainzer Mobilität am Donnerstag. Wegen der Corona-Abstandsregeln würden derzeit aber maximal drei Fahrgäste gleichzeitig in einem der sogenannten „MainzRIDER“ mitgenommen.