Archivierter Artikel vom 10.06.2020, 10:30 Uhr

Rheinland-Pfalz

Ab heute: Lockerungen bei Reisen und in Gastronomie im Land

Eine ganze Reihe von Lockerungen der Corona-Auflagen in Rheinland-Pfalz greift von heute an. Sie resultieren aus der neuen Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes in Kombination mit mehreren Hygienekonzepten. Ganz grundsätzlich sind von heute an wieder Treffen von zehn Menschen in der Öffentlichkeit erlaubt, unabhängig davon, aus wie vielen Haushalten sie kommen.