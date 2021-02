Mainz/Offenbach

Ab Freitag kühler in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Zum Wochenende wird es in Rheinland-Pfalz und dem Saarland etwas. Der Donnerstag wird noch sonnig und warm, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Höchstwerte kratzen weiter an der 20-Grad-Marke. Erst gegen Abend ziehen vereinzelt Wolken auf. In der Nacht kann es regnen.