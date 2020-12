Archivierter Artikel vom 12.06.2020, 20:10 Uhr

Saarbrücken

Ab Dienstag keine Kontrollen mehr an Grenze zu Frankreich

Die Zeit der Grenzkontrollen bei der Einreise aus Frankreich ist am Dienstag vorbei: „Mit Ablauf des Montags enden die Kontrollen“, sagte der Sprecher der Bundespolizei am Freitag im saarländischen Bexbach. Die Präsidenten der Bundespolizeidirektionen hätten sich am Freitag in einer Telefonkonferenz darüber abgestimmt. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte zuvor das Ende der Grenzkontrollen an den deutschen Landesgrenzen angekündigt.