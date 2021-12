Sulzbach

A8 wegen brennendem Lkw auf Sulzbachtalbrücke gesperrt

Die A8 ist nach einem Unfall auf der Sulzbachtalbrücke gesperrt. Am frühen Mittwochmorgen kam es in Richtung Zweibrücken zu einem Unfall, bei dem ein Lkw in Brand geriet, wie die Polizei in Saarbrücken mitteilte. Ein Transporter sei zunächst mit der Mittelplanke und dann mit einem Lkw kollidiert. Der Lastwagen kippte daraufhin auf die Seite und geriet in Brand, hieß es. Den Angaben zufolge konnten die Fahrer ihre Fahrzeuge verlassen. Es gab demnach keine Schwerverletzten. Die Autobahn wurde zwischen dem Dreieck Friedrichsthal und Elversberg in beide Richtungen gesperrt. Wie lange die Sperrung andauern werde, war zunächst unklar.